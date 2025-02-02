890 yıllık Cami-i Kebir'in '7 tuğla' hikayesi: Buraya namaza gelenler namazı bırakamıyor

Çarşıbaşı, "Halk arasında Mehmet Gazi ismiyle anılan Muhammed Gazi'nin bu emirlerinden dolayı. Fakat ustanın birisi teyzenin yalvarmalarına dayanamamış ve bu 7 tane tuğlayı burada kullanmış. O gece Peygamber Efendimiz 2-3 defa Melik Muhammed Gazi'nin rüyasına girmiş. O da sabah geliyor buraya ve ustaların hepsini topluyor. 'Burada ne oldu da olağanüstü, rüyama Peygamber Efendimiz girdi' diyor. 'Cenab-ı Hakk o tuğlalar kullanılmasaydı senin hayrını kabul etmeyecekti' diye soruyor. Bununla ilgili hemen ustalardan biri bir yanlışlık yaptığımın farkındayım ama yalvarmalarına dayanamadım. Onun için de biz bu tuğlaları kullandık deyince gidiyor teyzenin elini öpüyor, rızasını alıyor" dedi.