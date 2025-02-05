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'Abicim bu nasıl fiyat': Danilo Şef'in İstanbul'daki mekanından paylaşılan adisyon gündem oldu

'Abicim bu nasıl fiyat': Danilo Şef'in İstanbul'daki mekanından paylaşılan adisyon gündem oldu

14:385/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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MasterChef’le adını geniş kitlelere duyuran Danilo Şef bu kez yarışma ile değil restoranındaki ücretlerle gündeme geldi. Ünlü şefin restoranında yemek yiyen iki kişi gelen adisyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Ödenen ücret kısa sürede gündem olurken çay için istenilen fiyat yorum yağmuruna tutuldu.

MasterChef Türkiye’de Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile jüri koltuğunu paylaşan Ünlü şef Danilo Zanna bu kez sempatik tavırlarıyla değil restoranındaki fiyatlarla gündeme geldi.


İstanbul ve İzmir'de pek çok mekanı bulunan Danilo Zanna'nın Vadi İstanbul'da bulunan Filo D'olio adlı mekanına giden iki kişi, kendilerine gelen adisyonu paylaştı.

Paylaşılan adisyonda gelen 3674 TL'lik hesap ve ikramlar dikkat çekti.

İki kişinin ödediği miktarı çoğu kişi pahalı bulurken ucuz bulanlar da oldu.


Sosyal medyada adisyonun altına yorum yağarken “Çaya bak yuh bu kadar olur mu”, “Abicim bu fiyat ne”, “Çay mı içiyoruz döner mi yiyoruz” gibi tepkiler dikkat çekti.. İşte o tepkilerden bazıları...


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