Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
'Abla lütfen ölme!' Nihal Candan 29 kiloya düştü, yoğun bakımdaki son görüntüsü herkesi şoke etti

'Abla lütfen ölme!' Nihal Candan 29 kiloya düştü, yoğun bakımdaki son görüntüsü herkesi şoke etti

11:097/06/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Dolandırıcılık suçundan tutuklanan ve cezaevinde hızla kilo veren sosyal medya fenomeni Nihal Candan, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Anoreksiya nervoza teşhisi konulan Candan’ın 29 kiloya kadar düştüğü açıklandı. Kardeşi Bahar Candan’ın "Abla lütfen ölme" sözleri ile takipçilerinden dua istedi.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, sağlıksız beslenme sonrası hızla kilo kaybetti ve sağlık durumu kritik seviyeye ulaştı. 

37 kiloya kadar düştüğü bilinen Candan’ın, yoğun bakıma alındıktan sonra 29 kiloya kadar gerilediği öğrenildi.


Cezaevinde yeme bozukluğu geliştirdiği belirtilen Candan’a anoreksiya nervoza teşhisi konuldu.


Moda tasarımcısı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan’ın hastane odasından çekilen son fotoğrafını paylaşarak "29,5 kiloya düştü, organ yetmezliği var" açıklamasında bulundu.


Kardeşi Bahar Candan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

 “Abla lütfen ölme” diyerek takipçilerinden dua isteyen Bahar Candan, ablasının sağlık durumunun ciddiyetini gözler önüne serdi.


Candan ailesinden ya da hastaneden resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

 Yoğun bakımdaki tedavisi süren Nihal Candan'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

#Nihal Candan
#Anoreksiya Nervoza
#yoğun bakım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ev hanımları için emeklilik hakkı ne zaman çıkacak? Çalışmayan ev hanımı emeklilik hakkında prim şartları ve tarihlerde son durum