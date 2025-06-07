'Abla lütfen ölme!' Nihal Candan 29 kiloya düştü, yoğun bakımdaki son görüntüsü herkesi şoke etti

Dolandırıcılık suçundan tutuklanan ve cezaevinde hızla kilo veren sosyal medya fenomeni Nihal Candan, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Anoreksiya nervoza teşhisi konulan Candan’ın 29 kiloya kadar düştüğü açıklandı. Kardeşi Bahar Candan’ın "Abla lütfen ölme" sözleri ile takipçilerinden dua istedi.
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, sağlıksız beslenme sonrası hızla kilo kaybetti ve sağlık durumu kritik seviyeye ulaştı.
37 kiloya kadar düştüğü bilinen Candan’ın, yoğun bakıma alındıktan sonra 29 kiloya kadar gerilediği öğrenildi.
Cezaevinde yeme bozukluğu geliştirdiği belirtilen Candan’a anoreksiya nervoza teşhisi konuldu.
Moda tasarımcısı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan’ın hastane odasından çekilen son fotoğrafını paylaşarak "29,5 kiloya düştü, organ yetmezliği var" açıklamasında bulundu.
Kardeşi Bahar Candan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.
“Abla lütfen ölme” diyerek takipçilerinden dua isteyen Bahar Candan, ablasının sağlık durumunun ciddiyetini gözler önüne serdi.
Candan ailesinden ya da hastaneden resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Yoğun bakımdaki tedavisi süren Nihal Candan'ın hayati tehlikesi devam ediyor.