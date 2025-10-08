Afife Jale Tiyatro Ödülleri'ndeki hata büyük tepki çekti: Ünlü oyuncu hayatının şokunu yaşadı

'Yasal işlemler başlatılacak'

"27. Afife Jale Tiyatro Ödülleri gecesinde, "Yitirdiklerimiz" bölümünde adımın yer alması, son derece talihsiz bir hataya sebebiyet vermiştir. Bu haberin ardından beni arayan, soran, üzüntüsünü paylaşan tüm dostlarıma içten teşekkürlerimi sunarım. Sağlığım yerindedir; yaşıyorum!

Tiyatro sanatımız adına büyük bir değer taşıyan bu kıymetli organizasyonda böyle bir yanlışlığın yaşanmış olması, hem ailemi hem de beni derinden üzmüştür. Ve şahsımı rencide edici bir durum oluşmuştur. Kuruma ve emeği geçenlere duyduğum saygıyı korumakla birlikte, bu olayın ciddiyetinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Yaşanan bu duruma sebebiyet veren kurum ve kişiler hakkında gerekli işlemleri başlatacağımı üzüntüyle kamuoyuyla paylaşmak isterim.

Saygılarımla,

Alper Atak"



















