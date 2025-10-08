Afife Jale Tiyatro Ödülleri'ndeki hata büyük tepki çekti: Ünlü oyuncu hayatının şokunu yaşadı

Bu yıl 27’ncisi düzenlenen Afife Jale Tiyatro Ödülleri talihsiz bir olayla gündeme geldi. 2025 yılında hayatını kaybedenler arasında ismi yanlışlıkla anılan ünlü oyuncu Alper Atak, hayatının şokunu yaşadı. Atak, sosyal medya hesabından tepkisini dile getirerek hukuki süreç başlatacağını duyurdu.
27. Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Ancak tören, unutulmaz bir hata ile gündeme damga vurdu.
Ödül töreninde, gecenin ilerleyen dakikalarında dev ekranda gösterilen "Yitirdiklerimiz" bölümünde, 2025’te yaşamını yitiren sanatçılar arasında ünlü oyuncu Alper Atak’ın adı ve fotoğrafı yer aldı.
“Ben ölmedim yaşıyorum”
Alper Atak’ın adını ekranda gören arkadaşları, şaşkınlık içinde hemen telefonlarına sarılarak oyuncunun ailesine başsağlığı dileklerini iletmeye çalıştı. Ancak taziye mesajları yağınca büyük bir şaşkınlık yaşayan Atak, kısa süre içinde sosyal medyadan “Ben ölmedim, yaşıyorum” diyerek duruma tepki gösterdi.
Hatalı gösterimin ardından, sanat koordinatörü Murat Ovalı, sahnede özür diledi ancak Alper Atak söz konusu yanlışlık nedeniyle şikayetçi olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleriyle açıkladı:
'Yasal işlemler başlatılacak'
"27. Afife Jale Tiyatro Ödülleri gecesinde, "Yitirdiklerimiz" bölümünde adımın yer alması, son derece talihsiz bir hataya sebebiyet vermiştir. Bu haberin ardından beni arayan, soran, üzüntüsünü paylaşan tüm dostlarıma içten teşekkürlerimi sunarım. Sağlığım yerindedir; yaşıyorum!
Tiyatro sanatımız adına büyük bir değer taşıyan bu kıymetli organizasyonda böyle bir yanlışlığın yaşanmış olması, hem ailemi hem de beni derinden üzmüştür. Ve şahsımı rencide edici bir durum oluşmuştur. Kuruma ve emeği geçenlere duyduğum saygıyı korumakla birlikte, bu olayın ciddiyetinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
Yaşanan bu duruma sebebiyet veren kurum ve kişiler hakkında gerekli işlemleri başlatacağımı üzüntüyle kamuoyuyla paylaşmak isterim.
Saygılarımla,
Alper Atak"