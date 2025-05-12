Afyon sucuğu mu Kayseri sucuğu mu? Areda Piar’ın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Sucuk Tüketim Alışkanlıkları Araştırması’na göre, Türkiye'nin sucuk tercihi belli oldu. Türk halkının yüzde 59’u acılı sucuğu tercih ederken, yüzde 41'in tercihi acısızdan yana oldu. Peki en çok hangisi seviliyor? Afyon mu, Kayseri mi? Türk halkı hangisini tercih etti? İşte cevabı..
Sucukta rekabet yeniden alevlendi!
Areda Piar’ın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Sucuk Tüketim Alışkanlıkları Araştırması, Afyonkarahisar sucuğu mu Kayseri sucuğu mu tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Afyon mu Kayseri mi?
Bu çekişmeli yarışta yüzde 50,7 ile Afyonkarahisar sucuğu öne geçerken, Kayseri sucuğunu tercih edenlerin oranı yüzde 42,3 olarak ölçüldü. Yüzde 7’lik kesim ise tercihini Kastamonu sucuğundan yana kullandı. Türk halkının favori sucuk tercihi ise yüzde 59 ile acılı sucuk oldu. Acısız sucuğu tercih edenlerin oranı ise yüzde 41 olarak belirlendi.
Areda Piar’ın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Sucuk Tüketim Alışkanlıkları Araştırması’na göre, Afyonkarahisar sucuğu yüzde 50,7 ile Kayseri sucuğunu (yüzde 42,3) geride bıraktı.
Türk halkının favori yemeği
Araştırmada, Türk halkının sucukla ilişkili favori yemeği de ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 51,1’i sucuklu tostu en çok tercih edilen yemek olarak gösterdi. Yüzde 24,1’i “sucuğun yumurtanın vazgeçilmezi” olduğunu belirtirken, yüzde 11,9’u kuru fasulyede sucuğun olmazsa olmaz olduğunu ifade etti. Sucuk pizzanın vazgeçilmezi diyenlerin oranı yüzde 11,7, pideyle tercih edenler yüzde 0,9, makarnayla tüketenler yüzde 0,2, börekte sevenler ise yalnızca yüzde 0,1 olarak kaydedildi.
Sucuk & Ekmek deyince ilk akla piknikte mangal keyfi geliyor
Sucuk & ekmek ikilisi, yüzde 73,7 oranında mangal partilerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Katılımcıların yüzde 40,9’u bu ikiliyi soğuk havalarda dışarıda sıcak bir atıştırmalık olarak değerlendirdi. Yüzde 34’ü ise evde “ne yesek?” sorusunun pratik çözümü olarak sucuk & ekmeği tercih ettiğini belirtti. Sokak panayırlarının olmazsa olmaz ikramlığı diyenler yüzde 21,7; çekişmeli derbi maçlarında iyi gider diyenler yüzde 10,1; konser ve festivallerde tercih edenler ise yüzde 9 oranında kaldı.
Sucuk en çok marketlerden alınıyor
Sucuk en çok marketlerden satın alınıyor (yüzde 59,4) ve onları kasaplar (yüzde 24,7) takip ediyor. Şarküteri dükkanlarından satın alanların oranı yüzde 10,6; online sipariş verenler yüzde 4; bakkaldan alanlar ise yüzde 1,1 düzeyinde.
Tüketicilerin yüzde 68,6’sı, sucuk satın alırken güvendiği markayı tercih ediyor. İçeriğe göre karar verenlerin oranı yüzde 51,4 iken, fiyatı önceleyenler yüzde 37,5 seviyesinde. Helal sertifikasını önemli bulanlar yüzde 29,6; üretim yerine dikkat edenler yüzde 19,4; organik olması gerektiğini belirtenler yüzde 17,3; kurutulma şekline bakanlar yüzde 14,7; tavsiye üzerine satın alanlar ise yüzde 3,6 olarak ölçüldü. Araştırmaya göre, fermente sucuk, yüzde 51,1 oranıyla ısıl işlem görmüş sucuğa (yüzde 16,9) göre daha çok tercih ediliyor. Ancak tüketicilerin yüzde 32’si bu iki tür arasında fark olmadığını düşünüyor.
Sucuk fiyatları pahalı
Türk halkının yüzde 49,7’si sucuk fiyatlarını “çok pahalı” olarak değerlendirirken, yüzde 45,3’ü “biraz pahalı ama alınabilir” olduğunu ifade ediyor. Fiyatların normal olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 4,8, ucuz olduğunu düşünenler ise sadece yüzde 0,1.