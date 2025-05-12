Tüketicilerin yüzde 68,6’sı, sucuk satın alırken güvendiği markayı tercih ediyor. İçeriğe göre karar verenlerin oranı yüzde 51,4 iken, fiyatı önceleyenler yüzde 37,5 seviyesinde. Helal sertifikasını önemli bulanlar yüzde 29,6; üretim yerine dikkat edenler yüzde 19,4; organik olması gerektiğini belirtenler yüzde 17,3; kurutulma şekline bakanlar yüzde 14,7; tavsiye üzerine satın alanlar ise yüzde 3,6 olarak ölçüldü. Araştırmaya göre, fermente sucuk, yüzde 51,1 oranıyla ısıl işlem görmüş sucuğa (yüzde 16,9) göre daha çok tercih ediliyor. Ancak tüketicilerin yüzde 32’si bu iki tür arasında fark olmadığını düşünüyor.



