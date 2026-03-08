Ahmet Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses'e şoke eden iddialar: 14 yaşımda belime silah koydu

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim devam ediyor. Ahmet Tatlıses, babası hakkında gündeme bomba gibi düşen iddialarda bulundu. Karşılıklı açıklamalar, baba-oğul kavgasını yeniden alevlendirdi.
İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi.
Baba-oğul arasında süredir devam eden tartışma, karşılıklı açıklamalarla büyürken Ahmet Tatlıses bu kez şoke eden iddialarda bulundu.
Ahmet Tatlıses, babasının kendisini küçük yaşlardan itibaren suça yönlendirdiğini öne sürerken, çevresindeki birçok kişinin kendisine İbrahim Tatlıses’ten daha fazla saygı duyduğunu iddia etti. Açıklamalar, baba-oğul arasındaki gerilimi yeniden alevlendirdi...
"16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adam"
Ahmet Tatlıses, “Babam ‘Okul senin neyine’ diyerek 14 yaşımda belime silah koyan, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adam” İfadelerini kullandı.
Babasının kendisini öldürtmek istediğini söyleyen Ahmet Tatlıses “Beni vurdurtmak için tetikçi tuttu. Kabadayı aleminden adamlar gönderdi” dedi.
“O insanlar senden çok beni sayar İbrahim Tatlıses” diyen oğul Tatlıses “Sen mikrofonla çıkardın, arka tarafta bize ‘temizle’ derdin” şeklinde konuştu.
Ne olmuştu?
Davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses için, "Ahmet’e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değil çünkü" ifadesinde bulunarak mirasından kuruş koklatmayacağının altını çizen İbrahim Tatlıses'in bu sözleri sonrasında büyük oğlu sessizliğini bozmuştu.