AK Partili kadınlardan Başkan Zeynep Güneş’e şalvarlı destek

Şalvarlı buluşmanın sembolik bir anlam taşıdığına dikkat çeken Bilgin, "Bugün burada giydiğimiz şalvar, sadece bir kıyafet değil; alın terinin, üretimin ve yerli değerlerimizin simgesidir. Kadının emeğini küçümseyen, hizmetlerini gölgelemeye çalışan hiçbir anlayışa geçit vermeyiz. Kadınlarımız siyasette, yerel yönetimlerde ve hayatın her alanında var olmaya devam edecektir. Başkanımız Zeynep Güneş'in yürüttüğü hizmetler ortadadır. Yapılan projeler ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla gurur duyuyoruz. Kadın emeğine ve onuruna sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da kıymetli başkanımızın yanındayız" diye konuştu.








