AK Partili kadınlardan Başkan Zeynep Güneş’e şalvarlı destek

09:1012/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
IHA
Denizli’de AK Parti Pamukkale İlçe Kadın Kolları üyeleri, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e yönelik eleştirilere karşı parti binasında şalvar giyerek bir araya geldi.

Denizli’de AK Parti Pamukkale İlçe Kadın Kolları üyeleri, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e destek vermek amacıyla parti binasında bir araya geldi. Kadın kolları üyeleri, Anadolu kadınının simgesi olarak görülen şalvarları giyerek dayanışma mesajı verdi.

AK Parti Pamukkale İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslı Bilgin, yaptığı açıklamada Başkan Zeynep Güneş’in emeği, cesareti ve dik duruşuyla örnek bir yönetici olduğunu belirtti. Güneş’e yönelik eleştirileri kabul etmediklerini ifade eden Bilgin, "Anadolu kadınının üretkenliğini, fedakârlığını ve kararlılığını temsil eden kıymetli başkanımızın yanındayız. Kendisine yönelik yapılan saygısız ifadeleri ve emeğini küçümsemeye dönük yaklaşımları asla kabul etmiyoruz" dedi.



Şalvarlı buluşmanın sembolik bir anlam taşıdığına dikkat çeken Bilgin, "Bugün burada giydiğimiz şalvar, sadece bir kıyafet değil; alın terinin, üretimin ve yerli değerlerimizin simgesidir. Kadının emeğini küçümseyen, hizmetlerini gölgelemeye çalışan hiçbir anlayışa geçit vermeyiz. Kadınlarımız siyasette, yerel yönetimlerde ve hayatın her alanında var olmaya devam edecektir. Başkanımız Zeynep Güneş’in yürüttüğü hizmetler ortadadır. Yapılan projeler ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla gurur duyuyoruz. Kadın emeğine ve onuruna sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da kıymetli başkanımızın yanındayız" diye konuştu.



