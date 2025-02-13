Alişan hayalini gerçekleştirdi: Buse Varol 'Heyecandan dizlerim titredi' diyerek paylaştı

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile birlikte kutsal topraklara Umre'ye gitti. 2018 yılında evlenen ve iki çocuk babası olan Alişan, geçtiğimiz günlerde "Hep evlendikten sonra eşimle umreye gitmek istemiştim" demişti. Umre ziyaretinden fotoğraf paylaşan şarkıcı, "Allah'ım sana şükürler olsun" ifadeleriyle mutluluğunu böyle paylaştı.
Alişan, 2018 yılında bir dönem oyunculuk yapan Buse Varol ile evlendi. Ünlü çiftin Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.
Aile hayatlarıyla oldukça beğeni toplayan çift, ilgiyle takip ediliyor.
Alişan, geçtiğimiz günlerde konser sonrası basın mensuplarına verdiği bir röportajda "Hep evlendikten sonra eşimle umreye gitmek istemiştim" demişti.
Hayali gerçek oldu
Ünlü şarkıcı, eşi Buse Varol ile Umre'ye gitti.
Kutsal topraklardan fotoğraf paylaşan Alişan, şu ifadeleri kullandı: "Allah'ım sana şükürler olsun 3. kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte umre yapma fırsatı verdiğin için.
Şükürler olsun Allah'ım... Allah isteyen herkese nasip etsin İnşallah... Tüm ölmüşlerimizin mekanlarını cennet etsin, bizlere çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip etsin İnşallah... Berat Gecemiz mübarek olsun..."
"Heyecandan dizlerim titredi"
Buse Varol ise paylaşımında şunları söyledi: "Kabe'ye dokunup dua etmek nasip oldu. Böyle güzel bir günde... Hislerimi tarif etmem mümkün değil.
Rüya gibiydi, dizlerim uzun bir süre heyecandan titredi. Sadece onu hatırlıyorum ve aklıma ilk gelen şey çocuklarım oldu.
Rabbim herkese vicdan rahatlığı versin. Beni ve ailemi kötülerden ve kötülüklerden arındırsın. Gerisi cidden boş. Bugünüme bin şükür"