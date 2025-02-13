Alişan hayalini gerçekleştirdi: Buse Varol 'Heyecandan dizlerim titredi' diyerek paylaştı

Kutsal topraklardan fotoğraf paylaşan Alişan, şu ifadeleri kullandı: "Allah'ım sana şükürler olsun 3. kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte umre yapma fırsatı verdiğin için.