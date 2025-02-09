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Alişan'dan eşi Buse Varol'a anlamlı sürpriz: 'En özel dileğim' diyerek duyurdu

Alişan'dan eşi Buse Varol'a anlamlı sürpriz: 'En özel dileğim' diyerek duyurdu

Pınar Görgü
Pınar Görgü
14:469/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ünlü şarkıcı Alişan eşi Buse Varol için anlamlı bir hediye hazırladı. “Bu sene, o sene!" diyen Alişan, uzun zamandır hayalini kurduğu Umre'ye gideceklerini açıkladı. Buse Varol ise büyük bir heyecan içinde olduğunu dile getirdi. Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı.

2018 yılında dünya evine giren şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol'un bu mutlu evliliğinden Eliz ve Burak adını verdikleri 2 de çocuğu dünyaya geldi.

Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahneye çıktı.

Konser öncesi eşi Buse Varol ile birlikte basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Alişan, 'en özel dileğini gerçekleştireceğini' açıkladı.

"Hep evlendikten sonra eşimle gitmek istemiştim" diyen Alişan, şu ifadelere yer verdi;


"Benim için çok özel"

"Hep evlendikten sonra eşimle Umre'ye gitmek istemiştim. Bu sene, o sene. Benim için çok özel olacak" ifadelerini kullandı.


2018 yılında hayatlarını birleştiren çift bu özel günü kutsal topraklarda geçirmek için hazırlıklara başladı.

İlk kez Umre’ye gidecek olan Buse Varol ise heyecanını gizleyemedi. Buse Varol, "Alişan, 'Gidelim mi?' dediğinde çok mutlu oldum, inanılmaz heyecanlandım" şeklinde konuştu.

#Alişan
#Buse Varol
#Umre

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