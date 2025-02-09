Ünlü şarkıcı Alişan eşi Buse Varol için anlamlı bir hediye hazırladı. “Bu sene, o sene!" diyen Alişan, uzun zamandır hayalini kurduğu Umre'ye gideceklerini açıkladı. Buse Varol ise büyük bir heyecan içinde olduğunu dile getirdi. Mutluluğunu bu sözlerle paylaştı.

1 /8 2018 yılında dünya evine giren şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol'un bu mutlu evliliğinden Eliz ve Burak adını verdikleri 2 de çocuğu dünyaya geldi.

2 /8 Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahneye çıktı.

3 /8 Konser öncesi eşi Buse Varol ile birlikte basın mensuplarının sorularını cevapladı.

4 /8 Alişan, 'en özel dileğini gerçekleştireceğini' açıkladı.

5 /8 "Hep evlendikten sonra eşimle gitmek istemiştim" diyen Alişan, şu ifadelere yer verdi;

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"Benim için çok özel" "Hep evlendikten sonra eşimle Umre'ye gitmek istemiştim. Bu sene, o sene. Benim için çok özel olacak" ifadelerini kullandı.



7 /8 2018 yılında hayatlarını birleştiren çift bu özel günü kutsal topraklarda geçirmek için hazırlıklara başladı.