Alperen Şengün milli formasını satışa çıkardı: İşte formaya biçilen fiyat ve satış sebebi

12:1119/09/2025, Cuma
IHA
SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden 4 aylık Çağan Ata Taran’ın tedavi süreci için Milli basketbolcu Alperen Şengün, Milli Takım oyuncularının tamamının imzasını taşıyan formasını hediye etti. Forma Bursaspor Basketbol aracılığıyla 1 milyon liradan açık artırmaya çıkarıldı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, anlamlı bir kampanyaya imza attı.


SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden 4 aylık Çağan Ata Taran’ın sağlığına kavuşması için devam eden destek çağrılarına sessiz kalmayan Milli Basketbolcu Alperen Şengün, imzalı formasını hediye etti.

Milli takım oyuncularının tamamının imzasının bulunduğu forma, Bursaspor Basketbol aracılığıyla 1 milyon liradan açık artırmaya çıkarıldı.


Bursaspor Basketbol’dan yapılan açıklamada, Alperen Şengün’ün forması için açık artırmanın 1 milyon lira alt limit ile başladığı ve en yüksek teklifi veren kişiye teslim edileceği belirtildi.


"Her şey Çağan Ata’nın iyileşmesi için" mesajıyla duyurulan kampanya, ilgi gördü.

Formadan elde edilen para Çağan Ata Taran için umut olacak.

