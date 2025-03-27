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Amsterdam Fatih Camii Hollandalı komşularını iftar sofrasında ağırlıyor

Amsterdam Fatih Camii Hollandalı komşularını iftar sofrasında ağırlıyor

11:2127/03/2025, Perşembe
AA
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Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Amsterdam Fatih Camii, ramazan dolayısıyla şehrin ünlü Jordaan Mahallesi'ndeki Hollandalı komşularını iftar sofrasında ağırlıyor.

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