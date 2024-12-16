'Ankaralı Turgut' ismiyle hafızalarda yer edinen şarkıcı Turgut Karataş, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. 61 yaşında vefat eden ünlü sanatçının, yürek burkan vasiyeti ortaya çıktı. Son yıllarda evlatlarıyla yaşadığı polemiklerle gündem olan Turgut’un son isteği şaşırttı.
Akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gören Ankaralı Turgut, 15 Aralık Pazar günü hayatını kaybetti.
Ankaralı Turgut, mide rahatsızlığıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmişti ve geçtiğimiz ay entübe edilmişti.
"Babamı kaybettik"
Ünlü şarkıcının kızı babasının vefatını "Babam Ankaralı Turgut'u kaybettik. Cenazesi 16 Aralık Pazartesi öğle namazında Mamak Ortaköy mezarlığında" sözleriyle duyurmuştu.
Ünlü şarkıcının cenazesinin bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda defnedilecek.
Ankaralı Turgut'un vefatının ardından ortaya çıkan vasiyeti ise sevenlerini hüzne boğdu.
"Bu da size vasiyetimdir"
Turgut, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.
Evlatlarını reddetmişti
Son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tedavisi için yardım toplayan Turgut, bu paralara çocukları tarafından el konulmak istediğini belirterek, evlatlarını reddetmişti.
Yalnızca kızı Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut, kızı Eylem dışında diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan paraları istediğini söyleyerek, "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı...
Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" demişti.