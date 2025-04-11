"İlgili parti öncesi ve sonrası akredite bir laboratuvarda yapılan analizlerde olumsuz hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Piyasada ilgili partiye ait bir ürün bulunmayıp; tüm üretim süreçlerimiz, hammaddeden son ürüne kadar Gıda Güvenliği Politikamız doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir.





50 yıla yakın süredir halkımıza sağlıklı ve güvenli ürünler sunmak için çalışan Şenpiliç olarak, tüketicilerimizin sağlığını etkilemeyecek şekilde derhal tedbir almış olmamıza rağmen, böyle bir endişeye yol açmış olmaktan duyduğumuz üzüntüyü saygıdeğer kamuoyu ile paylaşırız."











































