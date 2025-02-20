Anne yemeği dünya devlerini solladı: Yeni liste açıklandı Top 100'de Türkiye'den 4 lezzet Top 10'da 2 lezzet var

Yemek listeleri ve dünyanın en iyileri sıralamalarıyla bilinen Taste Atlas internet sitesi, dünyanın en çok beğenilen 100 yumurtalı yemeğini paylaştı. Kullanıcıların oyuyla belirlenen listede Türkiye'den 4 lezzet yer aldı. İşte dünyanın en beğenilen 100 yumurtalı yemeği arasına girmeyi başaran o 4 Türk yemeği...
Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek, kullanıcılarının oylarıyla Top100 listesini oluşturan Taste Atlas, dünyanın en iyi yumurtalı yemeklerini açıkladı.
Son verilerin paylaşıldığı listeye Türkiye'den 4 yemek damga vurdu. İşte dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri sıralaması...
Listenin ilk sırasında Japonya'dan Ajitsuke tamago adındaki ramen yumurta birinci olurken, Türkiye'den de birçok lezzet listeye girdi.
Hem sağlıklı hem pratik bir o kadar da lezzetli olan lezzetimiz ıspanaklı yumurta, listenin 5. sırasında yer aldı.
Taste Atlas, ıspanaklı yumurtanın tarifini şöyle paylaştı:
"Öncelikle soğan ve sarımsak zeytinyağında sotelenir, ardından ıspanak ve pul biber eklenir. Daha sonra yumurtalar tavaya kırılır ve beyazları pişene kadar kısık ateşte bırakılır. Bu yemek sıcak olarak, tek başına ya da yanında çıtır ekmek ve yoğurtla servis edilir."
Anne yemeği dünya devlerini solladı
"Soğanlı mı olur, soğansız mı?" tartışmasıyla sık sık sosyal medyada tartışma konusu olan kahvaltıların vazgeçilmezi menemen ise listede 10. sırada kendine yer buldu.
Kaygana da listede
Ana malzemesi yumurta, un, süt ve tuz olan kaygana da listenin 20. sırasında yer aldı.
Çılbır listenin 30. sırasında
Birçok kişinin favori lezzeti olan ve yumurta ile yoğurdun birleşiminden oluşan çılbır, 30. sırada yer aldı.
İşte dünyanın en iyi 100 yumurtalı yemeği listesinde ilk 10'da yer alan lezzetler...
10- MENEMEN - TÜRKİYE
9- ŞAKŞUKA - TUNUS
8- CHAWANMUSHI - JAPONYA
7- EGGS BENEDICT - ABD
6- TORTILLA DE BETANSOZ (İSPANYOL OMLETİ) - İSPANYA
5- ISPANAKLI YUMURTA - TÜRKİYE
4-STRAPASTADA - YUNANİSTAN
3- STAKA ME AYGA - ÇİN / YUNANİSTAN
2- TORTANG TALONG - FİLİPİNLER
1- AJITSUGE TAMAGO - JAPONYA