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Antalya semalarında bir anda belirdiler: Herkes telefona sarıldı

Antalya semalarında bir anda belirdiler: Herkes telefona sarıldı

16:2922/01/2025, Çarşamba
IHA
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Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SoloTürk Antalya'da deniz üstü eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde Antalya semalarında bir anda beliren SoloTürk gösteri ekibine ait 2 adet F-16 uçağı, görenleri heyecanlandırdı. O sırada Konyaaltı'nda bulunan Antalyalılar tarihi uçuşu cep telefonları ile kayda aldı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SoloTürk, önceki gün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla 22-30 Ocak tarihleri arasında Antalya'da ‘Deniz Üstü Eğitim Uçuşu' gerçekleştirileceğini duyurmuştu.


Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SoloTürk Antalya'da deniz üstü eğitim uçuşu gerçekleştirdi.


Saat ve detayların paylaşılacağı belirtilen paylaşımın ardından Antalyalılar SoloTürk'ün gösterisini izleyebilmek için beklerken, ilk eğitim uçuşu gerçekleşti.



Öğle saatlerinde Antalya semalarında bir anda beliren SoloTürk gösteri ekibine ait 2 adet F-16 uçağı, Konyaaltı Sahili üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi.


O sırada Konyaaltı'nda bulunan Antalyalılar uçuşu cep telefonları ile kayda aldı.

#Antalya
#Solo Türk
#F-16

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