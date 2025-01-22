Antalya semalarında bir anda belirdiler: Herkes telefona sarıldı

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SoloTürk Antalya'da deniz üstü eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde Antalya semalarında bir anda beliren SoloTürk gösteri ekibine ait 2 adet F-16 uçağı, görenleri heyecanlandırdı. O sırada Konyaaltı'nda bulunan Antalyalılar tarihi uçuşu cep telefonları ile kayda aldı.

1 /8 Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SoloTürk, önceki gün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla 22-30 Ocak tarihleri arasında Antalya'da ‘Deniz Üstü Eğitim Uçuşu' gerçekleştirileceğini duyurmuştu.



2 /8 Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SoloTürk Antalya'da deniz üstü eğitim uçuşu gerçekleştirdi.



3 /8 Saat ve detayların paylaşılacağı belirtilen paylaşımın ardından Antalyalılar SoloTürk'ün gösterisini izleyebilmek için beklerken, ilk eğitim uçuşu gerçekleşti.





4 /8 Öğle saatlerinde Antalya semalarında bir anda beliren SoloTürk gösteri ekibine ait 2 adet F-16 uçağı, Konyaaltı Sahili üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi.



5 /8 O sırada Konyaaltı'nda bulunan Antalyalılar uçuşu cep telefonları ile kayda aldı.

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