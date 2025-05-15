Antalya'da 45 yaşında başladığı dalgıçlığı 28 yıldır sürdürüyor: Suya girdiğimde kafam sıfırlanıyor

Hedefinin hayatının sonuna kadar dalış yapmak olduğunu belirten Altay, “Benim idolüm Kaptan Cousteau gibi olmak. Onun gibi ben de su altında yaşamayı, orada kalmayı isterim. Hatta suyun altında ölmek isterim. Bu meslek benim için bir iş değil, bir yaşam biçimi" dedi.







