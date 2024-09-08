Antalya'da şaşırtıcı keşif: Türkiye'de ilk kez rastlandı! Çok özel bulgulara ulaştık

"Çok özel bulgulara ulaştık"





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Andriake kazılarında çok özel bulgulara ulaştık. Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projemiz kapsamında sürdürülen kazılarda 'Millefiori' olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandı. Önemli yapılarda kullanıldığı bilinen bu özel yapı iç dekorasyon malzemesine bu boyutuyla Türkiye'de ilk kez rastlanıyor. Andriake'de keşfettiğimiz zor ve ince cam işçiliği tekniğiyle dikkatleri çeken düz plaka formundaki millefiori kaplamalar ülkemiz için yılın bulguları arasında sayılabilecek kadar önemli. Önemli ve şaşırtıcı bir keşif olarak tanımlanan buluntuları gün ışığına kavuşturan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz ile Akdeniz Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.