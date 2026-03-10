APP plaka değişiminde süre uzatıldı yoğunluk azalmadı

"Sürenin uzatılmasını istiyoruz"

Sabah saatlerinden itibaren plaka sırasında beklediğini söyleyen Şabettin Demir, Ramazan ayı dolayısıyla zorlandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Oruçlu halimizle burada sıra bekliyoruz. Bana göre bu işin iki seçeneği var, ya bu uygulama iptal edilmeli ya da süre uzatılmalı. Plaka basımları yetişmiyor ve plakasız trafiğe çıkamıyorum. Hastamız oluyor, acil durumlar yaşanıyor. Bu halde trafiğe çıkarsam uygulanacak cezadan kim sorumlu olacak?"