Arda Kural'ın yeni mesleğini duyan şoke oldu: Altın tüccarlığı yapacak

Arda Kural, 2005-2008 yılları arasında Emre Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Ferit Tekin' karakteri ile büyük bir çıkış yakaladıktan sonra oyunculuk kariyerine ara vermişti. Ortadan kaybolan Arda Kural'ın yeni mesleği şaşırttı.
'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla herkesin hayranlığını kazanan Arda Kural uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar tedavi gören Kural oyunculuğu da bırakıp ortadan kayboldu.
YENİ MESLEĞİNİ DUYAN ŞAŞIRDI: ALTIN VE ELMAS TÜCCARLIĞI YAPACAK!
Zor günler geçiren ünlü oyuncu şimdilerde altın ve elmas tüccarlığına merak saldı.
Evinde bir odayı atölyeye çevirdiğini ifade eden Kural, "Orada değerli taşları, değersiz taşları ve metalleri inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın ve elmas tüccarlığı yapacağım" ifadelerini kullandı.
Oyunculuğu bir türlü sevemediğini her fırsatta dile getiren Arda Kural,5 yıl sonra kendisini yurt dışına elmas ticareti yapıyorken ya da altın tüccarı olmuşken görebileceğini söylüyor.