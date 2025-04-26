Artan kalp krizlerinin nedeni koronavirüs aşısı mı? Covid-19 aşısı Proje Lideri Özdarendeli açıkladı

TURKOVAC NEDİR?





Türkovac, bütün dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını üzerine geliştirilen Türk aşısıdır. Covid-19, 2020 yılında ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın her yerine yayılan ölümcül bir salgındır. Çok kolay şartlarda bulaşması nedeni ile ciddi önlemler alınması gereken tehlikeli bir hastalıktır.





Özellikle akciğer üzerinde ciddi hasarlara sebebiyet veren bir virüstür. Nefes darlığı virüsün en net etkilerinden biridir. Bundan dolayı birçok ülke kısa sürede aşı denemeleri yapmaya başlamıştır.