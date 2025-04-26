Artan kalp krizlerinin nedeni koronavirüs aşısı mı? Covid-19 aşısı Proje Lideri Özdarendeli açıkladı

Son dönemde genç yaşlara kadar inen ve sıklıkla rastlanan kalp krizlerine koronavirüs aşılarının sebep olduğu iddiaları gündemdeydi. Konuyla ilgili olarak açıklama TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'den geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen Bilim İletişimi Ofisi Projesi kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Özdarendeli" Kalp krizleri aşı ile alakalı değil" dedi ve nedenlerini açıkladı...
Artan kalp krizlerinin nedeni koronavirüs aşısı mı?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen Bilim İletişimi Ofisi Projesi kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesindeki Bilim Kafe etkinliği Talas Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlikte konuşan TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Kalp krizleri aşı ile değil hastalık ile alakalı" dedi.
Talas Osmanlı Evi'nde gerçekleşen etkinliğe Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, ERÜ Aşı Araştırmaları ve Geliştirmesi Enstitü Müdürü ve TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve vatandaşlar katıldı.
ERÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, ERÜ Aşı Araştırmaları ve Geliştirmesi Enstitü Müdürü ve TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli etkinlikte aşıların tarihçesi ile alakalı bilgiler verdi.
Daha sonra vatandaşların sorularını yanıtlayan Özdarendeli, kalp krizi sorusu üzerine verdiği cevabında, "Virüsle ilgili karışan nokta şu; aşı olsak dahi hemen hemen yüzde 90'ımız bu hastalığı geçirdik. Geçiremeyen insanlar nadirdir ya da semptomatik geçirilmiştir. Burada problem şu; hastalığın kendisi kalp krizine neden oluyor. Yani biz covid-19 hastalığını ilk başta solunum yolu hastalığı olarak düşünmüştük ama aslında çok generalize bir hastalık olduğu ortaya çıktı."
"Covid-19 hastalığı geçiren insanlarda sendromlar dediğimiz unutkanlıktan tutun bir takım kalp krizi gibi farklı bir takım semptomların geliştiğini biliyoruz. Fakat bu aşılarla alakalı değil, hastalığı geçirmekle alakalı. O yanlışı düzeltmek lazım ama aşıların çok çok az da olsa yan etkileri var mı? vardır. Fakat çok düşük düzeyde ama asıl bu kalp krizi ve diğer şeyler hastalığı geçirmekle alakalı. Aşılansak dahi bir çoğumuz bu hastalığı geçirdi maalesef" dedi
TURKOVAC NEDİR?
Türkovac, bütün dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını üzerine geliştirilen Türk aşısıdır. Covid-19, 2020 yılında ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın her yerine yayılan ölümcül bir salgındır. Çok kolay şartlarda bulaşması nedeni ile ciddi önlemler alınması gereken tehlikeli bir hastalıktır.
Özellikle akciğer üzerinde ciddi hasarlara sebebiyet veren bir virüstür. Nefes darlığı virüsün en net etkilerinden biridir. Bundan dolayı birçok ülke kısa sürede aşı denemeleri yapmaya başlamıştır.
Türkovac, bu süreçte geliştirilen ve başarılı etkilere sahip aşılardan biridir. Yerli covid-19 aşısı olarak da duyabileceğiniz bu aşı, ilk olarak 2021 yılında tanıtılmıştır. Aşının Faz-1 çalışmaları 44 gönüllü, Faz-2 çalışmaları ise 250 gönüllü ile birlikte yapılmış ve etkili sonuçlar elde edildiği görülmüştür.
Türkovac türk aşısı 30 Aralık 2021 itibari ile uygulanmaya başlanmıştır. Aşının ismi İngilizce aşı anlamına gelen vaccine gelmesi ile Türk kelimesinin birleşiminden gelir. Türkovac, inaktif aşı çeşitlerinden biridir. İnaktif aşılar hastalığa neden olmayan bakteri ve virüsler kullanılarak geliştirilen aşılara verilen addır. Ölü aşı olarak da adlandırılır. Bunun sebebi aşı oluştururken virüs partikülleri kültürde yetiştirilir. Daha sonra ise üreme kapasitesini yok etmek adına öldürülür.