Artvin'de 'Ayaklı cami' mimarisiyle dikkat çekiyor: Arazi şartları nedeniyle üç kolon üzerine kuruldu

Cami İmamı Özdemir Demirci, yaptığı açıklamada "Cami bölge ayaklı cami olarak biliniyor. Bunun sebebi de Artvin barajlar, duvarlar, virajlar şehri. Arazi yapısından kaynaklı camimizin arka beden ve öndeki direk üzerine kurulmuş bir cami. Belki de Türkiye ‘de eşi benzeri olmayan bir cami. Arsa üzerine yapılsaydı bu cami 120 yada 130 metre karelik bir cami olacaktı. Şuan ise 300 metrekare üzerine hizmet vermiş durumda" ifadelerini kullandı.