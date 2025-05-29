"DEMEK Kİ FIRIN YOK"





Ünlü oyuncu ile esnaf arasında yaşanan diyalog şöyle:

Ata Demirer: Selamun aleyküm. Günaydın. Bu yakınlarda fırın var mı abi?

Esnaf: Sana ne lazım ki?

Ata Demirer: Ekmek

Esnaf: Bakkal var şurada, orada var ekmek.

Ata Demirer: Peki fırın var mı? Beyaz ekmek dokunuyor bana.

Esnaf: Olsa ben seni yönlendiririm, bakkal var diyorsam demek ki fırın yok!

Ata Demirer: Sakin ol ya tamam.



