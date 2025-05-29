Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ata Demirer'i pazarda çileden çıkaran esnaf: Devir şiddet devri

Ata Demirer'i pazarda çileden çıkaran esnaf: Devir şiddet devri

18:5229/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Komedyen Ata Demirer, perşembe pazarında bir esnafla yaşadığı gerginliği paylaştı. Ünlü oyuncunun aktardığına göre, sabah saatlerinde basit bir fırın sorusu tartışmaya yol açtı. Demirer, "Devir şiddet devri, tahammülsüzlük devri" diyerek takipçilerini uyardı.

Ata Demirer sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Perşembe pazarında bir esnafa fırının yerini soran oyuncu, hiç beklemediği cevaplar aldı. İkili arasında gerginlik yaşanırken, esnaf birden agresifleşti. Demirer, "Artık kimsenin eski hali yok" mesajıyla sosyal medyada dert yandı.



"DEMEK Kİ FIRIN YOK"


Ünlü oyuncu ile esnaf arasında yaşanan diyalog şöyle:

Ata Demirer: Selamun aleyküm. Günaydın. Bu yakınlarda fırın var mı abi?

Esnaf: Sana ne lazım ki?

Ata Demirer: Ekmek

Esnaf: Bakkal var şurada, orada var ekmek.

Ata Demirer: Peki fırın var mı? Beyaz ekmek dokunuyor bana.

Esnaf: Olsa ben seni yönlendiririm, bakkal var diyorsam demek ki fırın yok!

Ata Demirer: Sakin ol ya tamam.


"DEVİR ŞİDDET DEVRİ"


Esnafın kendisini tanımadığını belirten Demirer, "Bu diyalog sabah perşembe pazarında bir esnafla benim aramda yaşandı. Muhtemelen şapka falan filan beni tanımadı ama üzücü olanı da bu zaten. Artık kimsenin eski hali yok. Devir şiddet devri, tahammülsüzlük devri! Siz siz olun sokakta kimseyle tartışmayın, tamamen piyango" ifadelerini kullandı.

#Ata Demirer
#Sosyal medya
#Esnaf
#Fırın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aydın Didim kurban kesim ve satış yerleri açıklandı: 2025 Kurban Bayramı, kurbanlık kesim noktaları