İstanbul’un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve Osmanlı Devleti’nin büyük zaferlerini ekrana taşıyan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Bu kez uzun süredir ekranlarda olmayan bir oyuncu kadroya dahil oldu. Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Avrupa Yakası'nın Cesur'u; Francesco karakteriyle dizinin yeni bölümünde izleyeceğiz.

1 /7 Mehmed Fetihler Sultanı, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

2 /7 Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve Osmanlı Devleti’nin büyük zaferlerini ekranlara taşıyan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, her bölümde seyircileri tarihin derinliklerine yolculuğa çıkarıyor.

3 /7 Serkan Çayoğlu'nun başrolünde oynadığı dizinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.

4 /7 Uzun süredir ekranlarda olmayan Gürgen Öz, dizinin kadrosuna dahil oldu.

5 /7 Francesco geliyor Öz, Francesco rolüyle 34. bölümde dizinin kadrosuna katılacak.

6 /7 Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni bölümlerle birlikte hikâyeye farklı bir boyut kazandırması beklenen Gürgen Öz, yeni karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.