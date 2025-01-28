İstanbul’un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve Osmanlı Devleti’nin büyük zaferlerini ekrana taşıyan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Bu kez uzun süredir ekranlarda olmayan bir oyuncu kadroya dahil oldu. Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Avrupa Yakası'nın Cesur'u; Francesco karakteriyle dizinin yeni bölümünde izleyeceğiz.
Mehmed Fetihler Sultanı, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve Osmanlı Devleti’nin büyük zaferlerini ekranlara taşıyan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, her bölümde seyircileri tarihin derinliklerine yolculuğa çıkarıyor.
Serkan Çayoğlu'nun başrolünde oynadığı dizinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.
Uzun süredir ekranlarda olmayan Gürgen Öz, dizinin kadrosuna dahil oldu.
Francesco geliyor
Öz, Francesco rolüyle 34. bölümde dizinin kadrosuna katılacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni bölümlerle birlikte hikâyeye farklı bir boyut kazandırması beklenen Gürgen Öz, yeni karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 28 Ocak 2025 Salı günü saat 20:00’da 32.bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümünde sarayda ve Bizans imparatorluğunda yaşanan gerilim yükselecek. Battaloğlu’nun kader, Maria’nın şüphelerinin sonunda neler olacağı gibi sorunlar gün yüzüne çıkmaya başlayacak.