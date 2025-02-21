Ayçiçek yağı da zeytinyağı da değil: Kızartma için en faydalı yağ belli oldu

Mutfakların vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan kızartmalarda, yanlış yağ kullanıldığında sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Çoğu kişi ayçiçek yağı veya zeytinyağı tercih ederken, yeni araştırma en sağlıklı yağın farklı bir seçenek olduğunu ortaya koydu. Uzman doktor "Günlük diyete dahil edilmesi gerek" diyerek, kızartma yaparken tercih edilebilecek en sağlıklı yağı açıkladı.
Vazgeçilmez lezzetlerden biri olan kızartma yemeğini yaparken pek çok kişi, ayçiçek ya da zeytinyağı tercih ediyor.
Ancak, yeni bir araştırma doğru yağ seçimi ile yapılan kızartmaların daha sağlıklı olduğunu ortaya koydu.
Farklı bir yağ türünün kızartma için daha uygun olduğu ortaya çıktı.
Peki kızartma için en sağlıklı yağ hangisi?
Düzce Üniversitesi (DÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülgün Çakmak Arslan, fındık yağındaki bileşenlerin, insanlar için mükemmel bir besin kaynağı olduğunun yapılan deneylerle kanıtlandığını söyledi.
Doç. Dr. Arslan, fındık yağının, bitkisel yağlar arasında en yüksek miktarda tekli doymamış yağ asidi ve E vitamini içeriğine sahip olduğunu belirtti.
Bazı kanser türlerini önlüyor
Fındık yağının bazı kanser türlerini önleyici etkisine değinen Arslan, şöyle devam etti:
"Fındık yağındaki bileşenlerin kalp damar hastalıklarının riskini azaltmak, bazı kanser türlerini önlemek ve bağışıklık sistemini geliştirmek gibi faydaları var.
Fındık yağı mevcut kullanılan yağlara göre daha sağlıklı.
Kızartma veya yemek pişirme işlemi sırasında yağlar, ısıyla birlikte oksijene ve neme maruz kalır. Bunun sonucunda kalitelerini etkileyen termal oksidasyon reaksiyonları meydana gelir.
Kendi kendini katalizleyerek devam eden bir reaksiyon zinciri olan lipit oksidasyonu sonucunda oluşan trans yağ asitleri, serbest radikaller gibi ürünlerin insan sağlığı üzerinde birçok zararlı etkisi vardır.
Bu nedenle kızartma veya yemek pişirme sırasında kullandığımız yağın oksidasyona karşı dirençli olması gerekir"
Arslan, fındık yağının, yağ asidi bileşimi ve E vitamini içeriği açısından oksidasyona karşı en dirençli ve en sağlıklı yağ olarak bilinen natürel sızma zeytinyağıyla oldukça benzer olduğunu kaydetti.
Günlük diyete dahil edilmeli
Fındık yağının, sadece bir enerji kaynağı olarak değil, aynı zamanda ısı direnci ve sağlığa olan faydaları nedeniyle de günlük diyete dahil edilmesi gerektiğini aktaran Arslan, bu yağın sadece yemeklerde ve salata soslarında değil, kızartmalarda da gönül rahatlığıyla kullanılabileceğini aktardı.