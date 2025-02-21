Ayçiçek yağı da zeytinyağı da değil: Kızartma için en faydalı yağ belli oldu





Günlük diyete dahil edilmeli

Fındık yağının, sadece bir enerji kaynağı olarak değil, aynı zamanda ısı direnci ve sağlığa olan faydaları nedeniyle de günlük diyete dahil edilmesi gerektiğini aktaran Arslan, bu yağın sadece yemeklerde ve salata soslarında değil, kızartmalarda da gönül rahatlığıyla kullanılabileceğini aktardı.



