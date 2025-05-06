Babadan kalmam marangozluk mesleğini tutkuyla icra ediyor: 76 yıllık tezgahı hiç durmadı

Atölyede hala aktif olarak çalışan Şentürk, "Burada iş yerimizin üzerinde ev var, orada çocuklarım oturuyorlar. Ben Efeler’de oturuyorum. Otobüs ile buraya iş yeri kapanmasın diye her gün il merkezinden otobüs ile gelip gidiyorum. Çalışırken kendimi çok mutlu, huzurlu, güçlü ve dinç hissediyorum. Çalışmadığımda kendimi boşluğa düşmüş ikinci sınıf bir vatandaş gibi görüyorum. Baskı altında çalışıyorsanız, yaptığınız işi sevmiyorsanız bu iş size zor gelir ama ben işimi yaparken zevk alarak yapıyorum. Yaşım ilerlese de devam ediyorum. Çünkü severek yapılan bir işten insan hiçbir zaman gocunmaz, zorlanmaz. Bugüne kadar bu işi yaparken hiç zorlanmadım ve severek yaptım. Elimin tuttuğu, gözümün gördüğü yere kadar da mesleğimi sürdüreceğim. Kahvehanelerde boş zaman öldüreceğime, kendi iş yerimde mesleğimle uğraşıyorum" diyerek, genç nesillere de işlerini severek yapmaları tavsiyesinde bulundu.







