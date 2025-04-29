Babalar ve çocukları atık kapları toplayıp, boyadı: Hayvanlara mama ve su kabı olarak sokaklara bıraktılar

Etkinliğe 6 yaşındaki kızı Bilge ile katılan Salih Temizer (42), "Yaz aylarında bakımı evde olan hayvanların konforunu yaşayamayan sokak hayvanları için düşünülmüş bu mükemmel etkinlik çocuğumda büyük heyecan yarattı. Kızım etkinliğe gitmek için sabırsızlandı. Gitmeden önce etkinliğin boyama kısmı onun için merak uyandırıcıydı. Gittikten sonra hayvanlar için faydalı bir şey yapacağını anladığında daha çok sevindi. İlk defa yaptığı bu faaliyet onu çok mutlu etti. Saatlerce konu hakkında konuşmak istedi. Sadece kendisi için değil, hayvanlar için de sosyalleşebileceğini öğrenmiş oldu. Boyadığımız su kaplarını sokakta tel ile sabitledik. Sabahları kreşe gitmeden önce su doldurup, faaliyetin amacına ulaştığına yönelik konuşmalar yapıyoruz" diye konuştu.







