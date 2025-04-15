'Bahri' kendine has tüyleriyle dikkati çekiyor: Sadece kuluçka döneminde karaya ayak basıyor

Batağangiller familyasından olan ''Bahri'' kuşları, suya bağımlı olması ve kuluçka dönemi hariç karaya ayak basmamasıyla biliniyor. Üreme döneminde benzersiz baş tüylenmesine sahip Bahri kuşu; tepesinin iki yanında siyah, uzun süs tüyleri ve kızıl-siyah boyunluğunun yanı sıra kur davranışlarıyla da diğer türlerden ayırt edilebiliyor.

1 /18 Batağangiller familyasından olan ''Bahri'' kuşları, suya bağımlı olması ve kuluçka dönemi hariç karaya ayak basmamasıyla biliniyor.

2 /18 Üreme döneminde benzersiz baş tüylenmesine sahip Bahri kuşu; tepesinin iki yanında siyah, uzun süs tüyleri ve kızıl-siyah boyunluğunun yanı sıra kur davranışlarıyla da diğer türlerden ayırt edilebiliyor.

3 /18 Kur davranışı sırasında süs tüylerini kaldıran kuşlar, ilginç görüntülere sahne oluyor.

4 /18

5 /18

6 /18

7 /18

8 /18

9 /18

10 /18

11 /18

12 /18

13 /18

14 /18

15 /18

16 /18

17 /18