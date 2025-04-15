Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
'Bahri' kendine has tüyleriyle dikkati çekiyor: Sadece kuluçka döneminde karaya ayak basıyor

'Bahri' kendine has tüyleriyle dikkati çekiyor: Sadece kuluçka döneminde karaya ayak basıyor

12:4115/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Batağangiller familyasından olan ''Bahri'' kuşları, suya bağımlı olması ve kuluçka dönemi hariç karaya ayak basmamasıyla biliniyor. Üreme döneminde benzersiz baş tüylenmesine sahip Bahri kuşu; tepesinin iki yanında siyah, uzun süs tüyleri ve kızıl-siyah boyunluğunun yanı sıra kur davranışlarıyla da diğer türlerden ayırt edilebiliyor.

Batağangiller familyasından olan ''Bahri'' kuşları, suya bağımlı olması ve kuluçka dönemi hariç karaya ayak basmamasıyla biliniyor. 

Üreme döneminde benzersiz baş tüylenmesine sahip Bahri kuşu; tepesinin iki yanında siyah, uzun süs tüyleri ve kızıl-siyah boyunluğunun yanı sıra kur davranışlarıyla da diğer türlerden ayırt edilebiliyor.

Kur davranışı sırasında süs tüylerini kaldıran kuşlar, ilginç görüntülere sahne oluyor.

#Bahri' kuşları
#Batağangiller
#Kuş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban Bayramı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tatil günleri