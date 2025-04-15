'Bahri' kendine has tüyleriyle dikkati çekiyor: Sadece kuluçka döneminde karaya ayak basıyor

Batağangiller familyasından olan ''Bahri'' kuşları, suya bağımlı olması ve kuluçka dönemi hariç karaya ayak basmamasıyla biliniyor. Üreme döneminde benzersiz baş tüylenmesine sahip Bahri kuşu; tepesinin iki yanında siyah, uzun süs tüyleri ve kızıl-siyah boyunluğunun yanı sıra kur davranışlarıyla da diğer türlerden ayırt edilebiliyor.
Batağangiller familyasından olan ''Bahri'' kuşları, suya bağımlı olması ve kuluçka dönemi hariç karaya ayak basmamasıyla biliniyor.
Üreme döneminde benzersiz baş tüylenmesine sahip Bahri kuşu; tepesinin iki yanında siyah, uzun süs tüyleri ve kızıl-siyah boyunluğunun yanı sıra kur davranışlarıyla da diğer türlerden ayırt edilebiliyor.
Kur davranışı sırasında süs tüylerini kaldıran kuşlar, ilginç görüntülere sahne oluyor.