Balıkçı ağlarına takılan deniz kaplumbağası tekrar denize bırakıldı

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Duyarlı balıkçı Yaşar Kaynak'tan kaplumbağayı teslim aldık. Bunun Chelonia mydas türü juvenil bir Yeşil Deniz Kaplumbağası olduğunu tespit ettik. Kaplumbağada herhangi bir yara ve benzeri bir sorunun olmadığını gördük. Sadece sualtında ağlarda biraz fazla kalmasından dolayı bitkin hale düştüğünü, balıkçı tarafından son anda boğulmaktan kurtarıldığını anladık. Bir süre dinlendirdik. Daha sonra kıyıdan tekrar doğal yaşam alanı olan denizle buluşturduk.



