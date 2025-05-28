Barışma çağrısıyla gitti eşi tarafından bıçaklandı: 'Beni keseceği bıçakları bana çarklattı'

"Çaydan sonra gözümü açamıyordum, sonra bıçak darbesiyle uyandım"

Tilif, yemek yiyip duş almasının ardından içtiği çaydan sonra kendisini yoğun bir uyku halinin bastığını aktararak, şu ifadelere yer verdi: "Banyomu yaptım, çamaşırları makineye attı. Çay içtik. Gitmek istedim ama ‘Kal, yorgunsun' dedi. Kapıyı içeriden kilitledi. Anahtarı ben aldım ama yine de gitmedim. Çaydan sonra üzerime öyle bir uyku çöktü ki… Sanki çayıma bir şey katılmış gibi. Gözümü açamıyordum. Uzandım, ne kadar geçti bilmiyorum. Bıçak darbesiyle uyandım."