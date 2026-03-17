Bayram namazı saat kaçta? Diyanet 81 il için açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

17/03/2026
G: 17/03/2026, mardi
Bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı 2026 bayram namazı imsakiyesiyle birlikte, il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki, 2026 bayram namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri.

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ramazan Bayramı için geri sayım yapılırken İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2026 yılı bayram namazı vakitleri belli oldu. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul'da Bayram Namazı saat kaçta?


Diyanet İşleri verilerine göre İstanbul'da bayram namazı sabah saat 07.39'da kılınacak.

Ankara'da Bayram Namazı saat kaçta?


Ankara'da bayram namazı sabah saat 07.23'te kılınacak.




İzmir'de Bayram Namazı saat kaçta?


İzmir'de bayram namazı sabah saat 07.45'te kılınacak.


İl il Bayram Namazı saatleri 2026


Diyanet İşleri Başkanlığı illere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini duyurdu.


Bayramın 1. günü olan 20 Mart Cuma sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;


Adana: 07:12

Adıyaman: 07:01

Afyonkarahisar: 07:32,

Ağrı: 06:42

Amasya: 07:12

Ankara: 07:23

Antalya: 07:31

Artvin: 06:48

Aydın: 07:42




Balıkesir: 07:43

Bilecik: 07:35

Bingöl: 06:52

Bitlis: 06:46

Bolu: 07:29

Burdur: 07:33

Bursa: 07:38


Çanakkale: 07:49

Çankırı: 07:20

Çorum: 07:15

Denizli: 07:37

Diyarbakır: 06:53


Edirne: 07:49

Elazığ: 06:57

Erzincan: 06:56

Erzurum: 06:49

Eskişehir: 07:32


Gaziantep: 07:04

Giresun: 07:01

Gümüşhane: 06:57

Hakkari: 06:39

Hatay: 07:09

Isparta: 07:31

Mersin: 07:15


İstanbul: 07:39

İzmir: 07:45


Kars: 06:42

Kastamonu: 07:20

Kayseri: 07:12

Kırklareli: 07:46

Kırşehir: 07:18

Kocaeli: 07:35

Konya: 07:24

Kütahya: 07:34









Malatya: 07:01

Manisa: 07:44

Kahramanmaraş: 07:06

Mardin: 06:51

Muğla: 07:40

Muş: 06:48

Nevşehir: 07:15

Niğde: 07:15

Ordu: 07:03

Rize: 06:53

Sakarya: 07:33

Samsun: 07:10

Siirt: 06:46

Sinop: 07:15

Sivas: 07:06


Tekirdağ: 07:45

Tokat: 07:08

Trabzon: 06:56

Tunceli: 06:56

Şanlıurfa: 06:58

Uşak: 07:36

Van: 06:40


Yozgat: 07:15

Zonguldak: 07:28

Aksaray: 07:18

Bayburt: 06:54

Karaman: 07:21

Kırıkkale: 07:20

Batman: 06:49


Şırnak: 06:44

Bartın: 07:26

Ardahan: 06:44

Iğdır: 06:38

Yalova: 07:38

Karabük: 07:25

Kilis: 07:05

Osmaniye: 07:08

Düzce: 07:30

