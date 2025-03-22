Bel ağrısıyla hastaneye giden adam hayatının şokunu yaşadı: Kendini ameliyat masasında buldu

Operasyonu gerçekleştiren Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Bülent Sarıtaş ise hastanın 4 damarına baypas yaptıklarını, aort damarındaki ileri derecede kireçlenme (porselen aort) nedeniyle operasyonun zor olsa da başarılı geçmesinin ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.