Bel ağrısıyla hastaneye giden adam hayatının şokunu yaşadı: Kendini ameliyat masasında buldu

Bel ağrısı şikayetiyle Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran ve yüksek kolesterol nedeniyle yönlendirildiği hastanede 4 damarının tıkalı olduğu belirlenen 64 yaşındaki Ramazan Elaslan, yapılan operasyonun ardından sağlığına kavuştu.
Ankara'da yaşayan Elaslan, bel ağrısı şikayetiyle Aile Sağlığı Merkezi'ne başvurdu. Tahlillerinde kolesterol değeri yüksek çıkan Elaslan, kapsamlı tetkik için Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi.
Burada damar tıkanıklığı tespit edilen Elaslan'ın, hastane bünyesindeki kalp merkezinde yapılan baypas operasyonuyla tıkalı 4 damarı açıldı. Elaslan, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.
Süreci yöneten doktor ve ekibine teşekkür eden Elaslan, "İlk önce Aile Sağlığı Merkezi'ne bel ağrısı şikayetiyle gittim. Oradaki doktorum kan tahlili istedi. Tahlil sonuçlarının ardından hastaneden randevu aldı. Ameliyata girdim, ameliyatın ardından bugün kahvaltı yaptım. Hocalarımız, personel, hemşirelerimiz tatlı dilli, güler yüzlü. Allah yokluklarını göstermesin." ifadelerini kullandı.
Operasyonu gerçekleştiren Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Bülent Sarıtaş ise hastanın 4 damarına baypas yaptıklarını, aort damarındaki ileri derecede kireçlenme (porselen aort) nedeniyle operasyonun zor olsa da başarılı geçmesinin ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.