Beynine pıhtı atan ve Danca iletişim kuran hasta unuttuğu Türkçeyi konuşmaya başladı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, Karademir'in sağlığının her geçen gün daha da iyiye gittiğini söyledi.





Hastanın Türkçeyi unutup Danca konuşmasının oldukça dikkat çektiğini anlatan Özdemir, "Rahmi amca artık Türkçe konuşabiliyor. Biraz algılamada ve anlamada problemler yaşıyor. Nörolojik muayenesinde herhangi bir felç durumu yok. Emirleri yerine getirebiliyor. Tek başına işlevlerini yapabiliyor. Yemesini, içmesini, öz bakımını sağlayabiliyor. Bu, bizim için iyi bir durum. Konuşmasını bekliyorduk ve birkaç hafta içinde konuşmaya da başladı. Mevcut durumu, konuşması ve algılaması daha iyiye gidecek. Bu iyileşme sürecinin özellikle ilk 6 ay için çok daha hızlı olacağını bekliyoruz." diye konuştu.





Özdemir, Karademir'in Dancayı da konuşabildiğini belirterek, "Hiç konuşamayan hastalarda bazen birkaç gün, bazen birkaç hafta, bazen de birkaç ay içinde düzelme olabiliyor." dedi.



