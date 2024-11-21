Şehrin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişim noktasında olduğunu anımsatan Tatlı, şöyle devam etti:





"İlimiz Türkiye'de deprem riski açısından önde gelen bölgelerden biri. Türkiye'de kamu ve özel alanda hem sismik izolatörün hem de damperli sistemin kullanıldığı ilk ve tek bina. Ondan dolayı hastane hem bölgemizde hem de Türkiye'de en sağlam yapılardan biri olarak inşa ediliyor. İnşallah 2026 yılının mayıs ayında yeni hastanemizde hasta kabulüne başlayacağız. Hastanemizin ihale sürecinin bugününe kadar başta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanımız, Valimiz ve milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."