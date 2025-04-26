Bir değil iki değil tam 12 kişi ağacın kovuğuna sığdı: Hatay'daki asırlık ceviz ağacı hayran bırakıyor

Ağacın çocukluğundan bu yana bahçelerinde bulunduğunu anlatan Mir Sevdin Güngör (66), yaklaşık 500 yıllık olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, ''Babam dedesinden, dedesi de kendi dedesinden bu ağacın hikayesini dinlemiş. Hala meyve veriyor. Gördüğünüz gibi kovuğuna 3'ü çocuk 12 kişi sığdı, hatta birkaç kişi daha sığabilirdi diye konuştu. Turgut Özatak (35) ise ceviz ağacının mahallenin simgelerinden biri olduğunu belirterek, Çocukluğumuzdan beri bu ağacın hikayesini dinleriz. Gövdesi oldukça geniş, içine kolaylıkla 12 kişi girdi. Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra bayağı ilgi gördü dedi.