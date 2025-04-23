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Bir dönemin ünlü komedyenlerinden Okan Karacan'dan samimi itiraf: Akıl hastanesinde 52 gün yattım

Bir dönemin ünlü komedyenlerinden Okan Karacan'dan samimi itiraf: Akıl hastanesinde 52 gün yattım

08:5423/04/2025, Çarşamba
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Ameliyatla zayıfladıktan sonra iş bulamayan Okan Karacan, geçirdiği zor dönemlerden sonra bir süre akıl hastanesinde yattığını açıkladı.

“Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum” diyen Karacan, hayatındaki ani değişimlerle ilgili “Ayrılmak istemedim, ayrıldım; zayıfladım, evimi taşımak zorunda kaldım, işimi değiştirdim. İster istemez bu süreci yönetemedim.” dedi.



Eşiyle ayrılık kararı hakkında konuşan Okan Karacan, sözlerine şöyle devam etti:


“Benim için aile çok önemli ve asla ayrılmak istemedim. Ama eşim ayrılmak istedi ve bu konuda ısrar etti. Ayrıldıktan sonra ortada bir şey yokken beni telefondan engelledi, uzaklaştırma kararları aldırdı. Çocuklarımı göremedim ve bu da beni ister istemez sinirlendirdi. İstenmeyen bazı olaylar yaşandı ama söylendiği gibi darp, iş yeri basma gibi şeyler asla olmadı, olması da mümkün değil. Zeynep’le şu an çok iyi arkadaşız.”


Ünlü oyuncu, boşanma aşamasında doktor tavsiyesiyle 52 gün ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördü. Pınar Kerimoğlu'nun Youtube kanalına konuk olan Karacan, hastaneye süreciyle ilgili samimi açıklamalar yaparak, “Günlük 6 bin TL ödedim, yemek dahil tüm masrafları kendim karşıladım. Çok değişik arkadaşlarım oldu, hala görüştüklerim var." dedi.



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