Bir dönemin ünlü komedyenlerinden Okan Karacan'dan samimi itiraf: Akıl hastanesinde 52 gün yattım

Eşiyle ayrılık kararı hakkında konuşan Okan Karacan, sözlerine şöyle devam etti:





“Benim için aile çok önemli ve asla ayrılmak istemedim. Ama eşim ayrılmak istedi ve bu konuda ısrar etti. Ayrıldıktan sonra ortada bir şey yokken beni telefondan engelledi, uzaklaştırma kararları aldırdı. Çocuklarımı göremedim ve bu da beni ister istemez sinirlendirdi. İstenmeyen bazı olaylar yaşandı ama söylendiği gibi darp, iş yeri basma gibi şeyler asla olmadı, olması da mümkün değil. Zeynep’le şu an çok iyi arkadaşız.”



