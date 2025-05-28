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Bir ilimizin sınırları değişiyor: İlçeleri başka il sınırına katılacak

Bir ilimizin sınırları değişiyor: İlçeleri başka il sınırına katılacak

10:4528/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
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Konya’dan sonra Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip ili olan Sivas, geçmişte bu unvanı elinde tutuyordu. Kayseri’nin il yapılmasıyla birlikte, birçok ilçe Kayseri’ye bağlandı. Bir ilimizde idari sınırların yeniden düzenlenmesi gündemde. Merkeze uzaklıkları nedeniyle harita değişebilir. İşte detaylar.

Türkiye’nin yüzölçümü bakımından Konya’dan sonra en büyük ili olan Sivas, geçmişte çok daha geniş sınırlara sahipti. Kayseri’nin il yapılmasıyla birlikte Develi, Tomarza ve Pınarbaşı gibi birçok ilçe Sivas’tan ayrılarak yeni komşu ile bağlandı.

Bu ilçeler arasında bazıları, coğrafi ve tarihi önemleriyle özellikle dikkat çekiyor.

kayseri.ktb.gov.tr sitesindeki bilgilere göre; Kayseri, 1924 Anayasası gereği vilayet oldu. 1924 Anayasası ile il statüsüne kavuşan Kayseri’nin 1928’de Merkez, İncesu, Bünyan, Develi ve Aziziye (Pınarbaşı) olmak üzere, 5 kazası (İlçe), 21 nahiyesi (bucak) ve 314 köyü vardı.

Akkışla ilçesi değişmişti

Sivas'tan Kayseri'ye bağlanan yerler arasında Akkışla'da yer alıyor. Daha önce Sivas İline bağlı iken, Kayseri’nin İl olması ile birlikte Kayseri’ye, İlçe olarak da Pınarbaşı’na bağlanmış olan Akkışla, Bünyan’ın İlçe olması ile birlikte Bünyan İlçesine bağlandı.

Bazı ilçeler değişebilir

İddiaya göre; Sivas'ın kuzeyinde bulunan Suşehri, Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar gibi ilçeler Sivas merkeze uzaklıkları nedeniyle yeni kurulacak ile bağlanmasına olası gözüyle bakılıyor. Örneğin, Suşehri'nin veya Şebinkarahisar'ın il olması durumunda Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar gibi ilçelerinde Sivas'tan ayrılması bekleniyor.


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