Türkiye’nin yüzölçümü bakımından Konya’dan sonra en büyük ili olan Sivas, geçmişte çok daha geniş sınırlara sahipti. Kayseri’nin il yapılmasıyla birlikte Develi, Tomarza ve Pınarbaşı gibi birçok ilçe Sivas’tan ayrılarak yeni komşu ile bağlandı.