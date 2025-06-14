Bir mucizeydi oldu: 2,5 yaşındaki doğuştan işitme engelli Mustafa beyin sapına takılan implant ile ilk kez duydu

Ancak doktorlar, “duyamaz” denilen Mustafa için umut verici bir adım attı. Zorlu bir operasyonla, beynin işitmeden sorumlu merkezine –beyin sapına– özel bir implant yerleştirildi. Bu işlem sayesinde Mustafa'nın çevresindeki sesleri algılaması artık mümkün hale geldi.





Ameliyattan yaklaşık 1,5 ay sonra yapılan ilk kontrollerde, Mustafa'nın verdiği tepki herkesi derinden etkiledi. İlk kez işittiği seslerin yarattığı şaşkınlık ve duygu seliyle ağlamaya başlayan küçük çocuk, ailesine ve sağlık ekibine unutulmaz bir an yaşattı.