Özellikle Ağrı Dağı'nın eteklerinde ve yakın illerin yaylarındaki 2 bin rakımın üzerinde meralarda hayvanların otlatılarak üretim yapıldığını dile getiren Tingiş, "Kentimizin etrafı dağlarla çevrili olduğundan meralarımızın üst tarafları karla kaplı. Ballıbabagiller familyası, bununla beraber kekik-geven karışımı çeşitliliği olan bir habitata sahibiz. Özellikle bizim bölgemizde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaşların et lezzeti, diğer illerden farklı olmaktadır. Tüketicilerimiz bizim bölgemizde üretilen hayvanları gönül rahatlığıyla alabilir." diye konuştu.