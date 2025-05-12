TRT 1’in ilgiyle izlenen dönem dizisi Bir Zamanlar İstanbul, güçlü hikayesi ve oyunculuklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak, Bir Zamanlar İstanbul, son günlerde sadece hikayesiyle değil, oyuncu kadrosundaki değişikliklerle de gündemde. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerinde yer aldığı diziye yeni bir karakter dahil oldu. Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Bir Zamanlar İstanbul'da.

1 /5 “Çağdaş bir Köroğlu hikâyesi” sloganıyla ekrana gelen TRT 1 dizisi Bir Zamanlar İstanbul, izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

2 /5 Bir Zamanlar İstanbul'un oyuncu kadrosunda hareketlilik yaşanıyor.











3 /5 Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen koltuğunda Volkan Keskin’in oturduğu diziye yeni bir oyuncu dahil oldu.

4 /5 Kuruluş Osman'dan sürpriz transfer Son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol alan Kadir Çiçek, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin en yeni ismi oldu.

