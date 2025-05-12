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Bir Zamanlar İstanbul'a sürpriz isim: Kuruluş Osman'ın oyuncusu kadroya dahil oldu

Bir Zamanlar İstanbul'a sürpriz isim: Kuruluş Osman'ın oyuncusu kadroya dahil oldu

Pınar Görgü
Pınar Görgü
16:5312/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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TRT 1’in ilgiyle izlenen dönem dizisi Bir Zamanlar İstanbul, güçlü hikayesi ve oyunculuklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak, Bir Zamanlar İstanbul, son günlerde sadece hikayesiyle değil, oyuncu kadrosundaki değişikliklerle de gündemde. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerinde yer aldığı diziye yeni bir karakter dahil oldu. Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Bir Zamanlar İstanbul'da.

“Çağdaş bir Köroğlu hikâyesi” sloganıyla ekrana gelen TRT 1 dizisi Bir Zamanlar İstanbul, izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Bir Zamanlar İstanbul'un oyuncu kadrosunda hareketlilik yaşanıyor.






Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen koltuğunda Volkan Keskin’in oturduğu diziye yeni bir oyuncu dahil oldu.

Kuruluş Osman'dan sürpriz transfer

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol alan Kadir Çiçek, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin en yeni ismi oldu.


'Sıtkı' karakteriyle ekranlara gelecek

'Sıtkı' karakterini oynayacak olan Çiçek, kimsesiz çocukların gözünde bir kahraman gibi olan, organ mafyasının, karanlık sokaklarda çalıştığı tehlikeli bir adamı

olarak karşımıza çıkacak.


#Bir Zamanlar İstanbul
#Cihangir Ceyhan
#Alina Boz
#Kadir Çiçek
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