Boş arazide servet buldu: Değeri tam 5 milyon TL

Altın arayıcısı Tyler Mahoney, boş arazide sadece 20 dakikada 5 milyon TL değerinde bir altın külçesi buldu. Daha önce de nadir altınlar keşfeden Mahoney, "Bu dünyanın en nadir altın külçelerinden biri" diyerek sosyal medyada paylaştı.
Avustralya'nın Batı bölgesindeki Kalgoorlie altın madeninde, genç bir kadının gerçekleştirdiği altın keşfi büyük yankı uyandırdı.
Altın arayıcısı Tyler Mahoney, yalnızca 20 dakikalık bir arama sonrası, değeri yaklaşık 130 bin dolar (yaklaşık 5 milyon TL) olan 20 ons ağırlığında dev bir külçe altın buldu.
Keşfini takipçileriyle paylaşan Mahoney, "Şu an yerde 130 bin dolar var" diyerek altını gösterdi.
Külçeyi tanımlarken ise "Devasa, kırmızı toprakla kaplı ve yüksek saflıkta" ifadeleriyle, Avustralya altınının özgün özelliklerine dikkat çekti.
Daha önce de bulmuştu
Tyler Mahoney, geçtiğimiz yıl, yine metal dedektörü kullanarak 35 bin dolar ve 10 bin dolar değerinde iki farklı külçe altın bulmuştu.
En nadir altın külçelerinden biri
Ancak onun en dikkat çeken buluşu, "İnka külçesi" olarak bilinen, nadide bir kristal yapıdaki altındı. Yüzde 92 oranında saf olan ve piramit şekliyle dikkat çeken bu külçeyi "Hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir parça" olarak tanımladı.
Mahoney, İnka külçesi için, "Bu dünyanın en nadir altın külçelerinden biri. Elimde tuttuğum anda ne kadar özel olduğunu anladım. Bir daha böyle bir şeye sahip olamam. Bu işten geçimimi sağlıyorum ama bu parça başka bir seviyede" dedi.
Her yerden altın çıkabiliyor
Mahoney, ülkesinin neredeyse her eyaletinde altın bulunduğunu belirterek, Batı Avustralya, Victoria ve Queensland’in en büyük üreticiler olduğunu söyledi.