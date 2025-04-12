Boykotçuların sosyal medyadaki baskılarına boyun eğmeyen Teşkilat oyuncusu Tolga Sarıtaş'tan tokat gibi paylaşım

Aybüke Pusat, 2 Nisan günü ekonomiye darbe vurmak için kampanya başlatan ve boykot çağrısı yapan ünlüler arasında yer almıştı. Pusat, Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrası TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarıldı.
Bu hamle sonrası oyuncunun başrolü paylaştığı isim Tolga Sarıtaş yoğun baskıyla karşılaştı. Tolga Sarıtaş'ın tüm paylaşımlarına "Destek ol", "Gerekirse sen de ayrıl", "Sessiz kalman doğru değil", "Aybüke'ye destek çıkmak zorundasın" yorumları yağdı. Tolga Sarıtaş yağan yorumlar sonrası sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda yorumları kısıtlamak zorunda kaldı.
Teşkilat'ın başarılı oyuncusu bu sessizliği sonunda bozdu. Tolga Sarıtaş, Instagram hesabı üzerinden Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanını yayınlayarak ''diziyi bırak'' baskılarına cevabını vermiş oldu.