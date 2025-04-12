Boykotçuların sosyal medyadaki baskılarına boyun eğmeyen Teşkilat oyuncusu Tolga Sarıtaş'tan tokat gibi paylaşım

Bu hamle sonrası oyuncunun başrolü paylaştığı isim Tolga Sarıtaş yoğun baskıyla karşılaştı. Tolga Sarıtaş'ın tüm paylaşımlarına "Destek ol", "Gerekirse sen de ayrıl", "Sessiz kalman doğru değil", "Aybüke'ye destek çıkmak zorundasın" yorumları yağdı. Tolga Sarıtaş yağan yorumlar sonrası sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda yorumları kısıtlamak zorunda kaldı.