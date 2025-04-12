Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Boykotçuların sosyal medyadaki baskılarına boyun eğmeyen Teşkilat oyuncusu Tolga Sarıtaş'tan tokat gibi paylaşım

Boykotçuların sosyal medyadaki baskılarına boyun eğmeyen Teşkilat oyuncusu Tolga Sarıtaş'tan tokat gibi paylaşım

13:3412/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

 Aybüke Pusat, 2 Nisan günü ekonomiye darbe vurmak için kampanya başlatan ve boykot çağrısı yapan ünlüler arasında yer almıştı. Pusat, Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrası TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarıldı. 

Bu hamle sonrası oyuncunun başrolü paylaştığı isim Tolga Sarıtaş yoğun baskıyla karşılaştı. Tolga Sarıtaş'ın tüm paylaşımlarına "Destek ol", "Gerekirse sen de ayrıl", "Sessiz kalman doğru değil", "Aybüke'ye destek çıkmak zorundasın" yorumları yağdı. Tolga Sarıtaş yağan yorumlar sonrası sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda yorumları kısıtlamak zorunda kaldı.

Teşkilat'ın başarılı oyuncusu bu sessizliği sonunda bozdu. Tolga Sarıtaş, Instagram hesabı üzerinden Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanını yayınlayarak ''diziyi bırak'' baskılarına cevabını vermiş oldu.


#teşkilat
#tolga sarıtaş
#trt
#dizi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e-YDS 2025/5 sonuçları ne zaman,saat kaçta açıklanacak? ÖSYM Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS/5 sonuç tarihi