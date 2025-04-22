Özellikle sardalya, ton balığı, somon ve uskumru gibi yağlı balıkların kalp sağlığı için birebir olduğunu söyleyen Rimm, ''Yıllardır yapılan araştırmalar, haftada birkaç kez balık tüketen kişilerin, hiç balık yemeyenlere kıyasla daha düşük ölümcül kalp krizi riski taşıdığı gösterdi'' şeklinde konuştu.