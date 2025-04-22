Kalp sağlığını korumanın en etkili yollarından biri, beslenme alışkanlıklarını doğru şekilde düzenlemekten geçiyor. Harvard Tıp Fakültesi Profesörü Eric Rimm, kalp krizini önleyen altın değerinde bir öneride bulundu. Eric Rimm, haftada birkaç kez o besini tüketen bireylerin ölümcül kalp krizi riskinin önemli ölçüde düştüğünü vurguluyor.
Türkiye’de ve dünya genelinde artan kalp hastalıkları, ölüm nedenleri arasında hâlâ ilk sıradaki yerini koruyor.
Türkiye’de ölümlerin yüzde 33’ü kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Bu çarpıcı oran, kalp sağlığını korumaya yönelik önlemlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi.
Harvard Tıp Fakültesi'nde Tıp Profesörü ve Harvard Halk Sağlığı Okulu'nda Kardiyovasküler Epidemiyoloji Programı Direktörü olan Eric Rimm, kalp sağlığı için altın değerinde bir öneride bulundu.
Eric Rimm, Omega-3 açısından zengin beslenme düzeninin kalp krizi riskini azaltabileceğini belirtti.
Özellikle sardalya, ton balığı, somon ve uskumru gibi yağlı balıkların kalp sağlığı için birebir olduğunu söyleyen Rimm, ''Yıllardır yapılan araştırmalar, haftada birkaç kez balık tüketen kişilerin, hiç balık yemeyenlere kıyasla daha düşük ölümcül kalp krizi riski taşıdığı gösterdi'' şeklinde konuştu.
Rimm, Omega-3'lerin hücre zarlarına etki ederek kalp hücreleri arasındaki iletişimi güçlendirdiğini ve bu durumun kalbin sağlıklı çalışmasına katkı sağladığını sözlerine ekledi.
Sidney Kimmel Tıp Fakültesi Entegre Tıp ve Beslenme Bilimleri Bölümü Profesörü Daniel Monti, konuyla ilgili "Omega-3 yağ asitleri, tehlikeli trigliserit seviyelerini düşürür, kan akışını iyileştirir ve hücrelerimizde enerji üreten organeller olan mitokondrilerin işlevini artırır" dedi.
Amerikan Kalp Derneği sık sık balık tüketimini öneriyor
Amerikan Kalp Derneği de balığın faydalarını belirterek haftada en az iki porsiyon sardalya, somon, uskumru veya ton balığı gibi soğuk su balıklarının tüketilmesini öneriyor.