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Bu çiçeğe dikkat: Nesli tükeniyor, koparmanın cezası 387 bin TL

Bu çiçeğe dikkat: Nesli tükeniyor, koparmanın cezası 387 bin TL

20:3022/05/2025, Perşembe
IHA
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Bodrum'un Ortakent Yahşi Kargı Sahili'nde doğal yaşam mücadelesi veren ve Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında bulunan kum zambakları için farkındalık oluşturuldu.

Bodrum'da 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirici bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Mavi Bayrak Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya tarafından çocuklara kum zambağının fiziki yapısı, doğadaki rolü ve korunma önemi anlatıldı.


Kaya, "Kum zambakları dünya genelinde endemik ve koruma altında bir tür. Bu nedenle koparılması halinde 387 bin 141 TL para cezası uygulanıyor. Erken yaşta çevre farkındalığı çok değerli" ifadelerini kullandı.


Sahil yürüyüşüyle son bulan etkinlikte öğrenciler, kum zambaklarını doğal yaşam alanında gözlemleyerek bilinç kazandı.


#Bodrum
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#Kum zambakları
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