Köy sakinlerinden Durmuş Ulak ise, "Uçak karavan çok ilginç gerçekten. Biz de merak ettik geldik gördük yerinde inceledik. Gerçekten çok güzel" derken, gençlerden Furkan Ulak da, "Çok güzel bir şey, ben de böyle bir evde yaşamak isterdim" ifadelerini kullandı.