Bugün (11 Mart) hava nasıl olacak: Doğu'da çığ, Batı'da yalancı bahar! Meteoroloji il il hava durumu raporunu yayınladı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI -3°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR -1°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 0°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 1°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU -4°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 4°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu











































































































