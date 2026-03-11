Yeni Şafak
Bugün (11 Mart) hava nasıl olacak: Doğu'da çığ, Batı'da yalancı bahar! Meteoroloji il il hava durumu raporunu yayınladı

08:4311/03/2026, Çarşamba
Meteoroloji'den yapılan 11 Mart hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları batıda mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Doğuda çığ tehlikesi devam ediyor.

 Batı kesimlerde sıcaklıklar artmaya başlarken, yeni hafta için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Marmara'da gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?


Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, doğusunda normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;


MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 6°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 3°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 5°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 5°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 9°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 9°C, 22°C

Az bulutlu ve açık



























İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI -3°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR -1°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 0°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 1°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU -4°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 4°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu




























DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -15°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -8°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 3°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 0°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 5°C, 16°C

Az bulutlu ve açık


















#hava durumu
#bahar
#yağış
#meteoroloji
