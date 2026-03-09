Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Mart 2026 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rize ve Artvin kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, Van, Hakkari ile Şırnak’ın karlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı; Marmara Bölgesi ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis bekleniyor. İşte 9 Mart il il hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, doğuda kar yağışı ve çığ riski, batıda ise kuvvetli rüzgarın etkisi altına giriyor. İç kesimlerdeki sis ve buzlanma ise ulaşımı zorlaştırabilir.

2 /4 BUGÜN HAVA NASIL?

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Büyükşehirlerde hava durumu İstanbul: 12°C - Parçalı ve az bulutlu Ankara: 9°C - Parçalı ve az bulutlu İzmir: 18°C - Parçalı ve az bulutlu Antalya: 22°C - Parçalı ve az bulutlu Kocaeli: 13°C - Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır: 12°C - Parçalı ve çok bulutlu