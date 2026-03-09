Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Meteoroloji 9 Mart 2026 hava durumu raporunu açıkladı: Karadeniz'de sağanak, Ege'de fırtına, Doğu'da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 9 Mart 2026 hava durumu raporunu açıkladı: Karadeniz'de sağanak, Ege'de fırtına, Doğu'da kar yağışı bekleniyor

Tuğba Güner
08:339/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Mart 2026 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rize ve Artvin kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, Van, Hakkari ile Şırnak’ın karlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı; Marmara Bölgesi ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis bekleniyor. İşte 9 Mart il il hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, doğuda kar yağışı ve çığ riski, batıda ise kuvvetli rüzgarın etkisi altına giriyor. İç kesimlerdeki sis ve buzlanma ise ulaşımı zorlaştırabilir.

BUGÜN HAVA NASIL?


Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.


KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI


Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI


Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


Büyükşehirlerde hava durumu

İstanbul: 12°C - Parçalı ve az bulutlu

Ankara: 9°C - Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 18°C - Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 22°C - Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli: 13°C - Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır: 12°C - Parçalı ve çok bulutlu

TÜM İLLERDEKİ ANLIK HAVA DURUMU

#hava durumu
#meteoroloji
#kar yağışı
#yağmur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacak? 100 bin toplu konut projesi İstanbul ilçeleri