Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Burger King'den eli kanlı İsrail askerlerine 128 bin dolarlık hediye: Teröristlere yemek çeki dağıtacak

Burger King'den eli kanlı İsrail askerlerine 128 bin dolarlık hediye: Teröristlere yemek çeki dağıtacak

12:1710/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Siyonist katil devlet İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarına Burger King'den destek geldi. Dünyaca ünlü firma Filistin'de katliam yapan İsrail ordusuna değeri 128 bin dolar olan yemek çekini ücretsiz dağıtacağını duyurdu.

Soykırım kanını elinde taşıyan fast food zinciri Burger King, İsrail'in Filistin'e yönelik hain saldırılarına kendi çapında destek veriyor.


Bugün İsrail medyasına yansıyan habere göre; Burger King, Filistin'de katliam yapan İsrail ordusuna hediye yemek çeki dağıtacak.


Burger King İsrail, İsrail askerlerine toplam değeri 480.000 İsrail Şekeli olan yemek kuponu dağıtacağını duyurdu.


Yaklaşık değeri 128 bin ABD Doları olan 8 bin 727 adet ücretsiz hediye çeki eli kanlı orduya hediye olarak verilecek.

Burger King, geçtiğimiz yıl İsrail ordusuna ücretsiz hamburger dağıtmaya başladığını duyurmuştu.

#burger king
#israil
#terörist
#filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Buzağı destek ödemeleri ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı 1. dönem Buzağı yardımı ne kadar, hangi tarihte yatacak?