Burger King'den eli kanlı İsrail askerlerine 128 bin dolarlık hediye: Teröristlere yemek çeki dağıtacak

Siyonist katil devlet İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarına Burger King'den destek geldi. Dünyaca ünlü firma Filistin'de katliam yapan İsrail ordusuna değeri 128 bin dolar olan yemek çekini ücretsiz dağıtacağını duyurdu.
Soykırım kanını elinde taşıyan fast food zinciri Burger King, İsrail'in Filistin'e yönelik hain saldırılarına kendi çapında destek veriyor.
Bugün İsrail medyasına yansıyan habere göre; Burger King, Filistin'de katliam yapan İsrail ordusuna hediye yemek çeki dağıtacak.
Burger King İsrail, İsrail askerlerine toplam değeri 480.000 İsrail Şekeli olan yemek kuponu dağıtacağını duyurdu.
Yaklaşık değeri 128 bin ABD Doları olan 8 bin 727 adet ücretsiz hediye çeki eli kanlı orduya hediye olarak verilecek.
Burger King, geçtiğimiz yıl İsrail ordusuna ücretsiz hamburger dağıtmaya başladığını duyurmuştu.