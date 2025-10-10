Bursa'nın son ustası, herkes onun peşinde: Kişiye özel üretiyor, yapımı tam bir ay sürüyor

‘BİR KILIÇ BİR AYDA ORTAYA ÇIKIYOR’





Çiziminden yapımına kadar tüm aşamaları kendisinin yaptığını ifade eden Aydemir, “Çizimler bana ait. A’dan Z’ye tüm detaylar burada. Kınıyla, işlemesiyle, hepsi bitmiş olarak sunuyoruz. Ortalama iki kişi bir ayda bir kılıç ortaya çıkarıyoruz. Dövmeden başladığımızda bir ya da iki usta zaten çalışmaya başlıyor. Kın için kullandığımız ağaçları, en az 10 yıl kurutuyoruz. Özel ağaç alıp, 10 yıl bekletiyoruz ki içinde çalışma yapılamasın. Kın dikişlerinde Türklere özgü tel dikiş teknikleri kullanıyoruz. Bir kişi kılıçla çalışırken, diğeri kınla uğraşıyor ve bir ayda kılıç toplanıyor. Kütle olarak aldığımız çeliği döverek şekillendiriyoruz. O dönem nasılsa şimdi de aynı yöntemle çalışıyoruz. Hazır plakalardan gelen çelikle üretim yapmıyoruz” dedi.