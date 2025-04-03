Çanakkale Deniz Müzesi ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

Çanakkale'de görev yaptığı savaşın en yoğun zamanlarında tuttuğu günlüğü çektiği fotoğraflarla destekleyen Alganer'in özellikle 17 Haziran 1915'te ziyaret ettiği 19'uncu Tümen Komutanı Mustafa Kemal ile olan diyaloğu da dikkati çekiyor.





Bugün müzede sergilenen fotoğrafta, Atatürk'ün kararlı duruşu ve keskin bakışlarının etkisi hissediliyor. Fotoğraftaki sahne, Atatürk'ün gerçekçi heykeli ile kale içinde tasarlanmış bir canlandırma yardımıyla bir kez daha ziyaretçilerin gözleri önüne seriliyor.