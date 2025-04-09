Yemeklere lezzet katan çeşitli pek çok baharat bulunuyor. Bir baharat var ki Canan Karatay onu ısrarla tavsiye edip öve öve bitiremiyor. Padişah baharatı olarak da bilinen o mucize baharat, yoğurtla birlikte tüketildiğinde yahut çayı yapılıp içildiğinde etkisi 10'a katlanıyor. İşte faydaları say say bitmeyen o mucize besin...
Akdeniz ve Ortadoğu mutfağında sıkça kullanılan bir bitki ve baharat olarak biliniyor. Genellikle kırmızımsı renkteki meyveleri kurutularak toz haline getiriliyor ve yemeklere lezzet katmak için kullanılıyor. Sumak bitkisinin birçok sağlık faydası da bulunuyor.
ANTİOKSİDANLARLA DOLU
Sumak, yüksek miktarda antioksidan içeriyor. Özellikle, antosiyaninler, flavonoidler ve fenolik asitler gibi antioksidanlar, vücuda zararlı serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltıyor ve hastalıklara karşı koruyor.
İLTİHAPLANMAYI AZALTIYOR
İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde anti-inflamatuar özelliklere sahip oluş uda sumağın etkili bir baharat olmasını sağlıyor. Bu özellik, iltihaplanmayı azaltıyor, eklem ağrılarını hafifletiyor ve romatizma gibi iltihabi durumların yönetimine yardımcı olabiliyor.
SİNDİRİM DESTEKÇİSİ
Sumak, sindirimi destekleyen özelliklere sahip oluşuyla da dikkat çekiyor. Sindirim enzimlerini uyarıyor, sindirim sürecini kolaylaştırıyor ve sindirim rahatsızlıklarını hafifletiyor. Hazımsızlık, gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarını hafifletebiliyor.
KAN ŞEKERİ DENGELEYİCİ
Bazı araştırmalar, sumak tüketiminin kan şekerini dengelemede yardımcı olabileceğini gösteriyor. Sumak, insülin direncini azaltabiliyor, kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabiliyor ve diyabet yönetimine destek sağlayabiliyor.
KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİYOR
Kalp sağlığını destekleyen özellikleri de sumağın mucize etkileri arasında değerlendiriliyor. Antioksidanlar, kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürebiliyor, kolesterol seviyelerini azaltabiliyor ve kalp-damar hastalıklarının riskini düşürücü etki sağlıyor.
KANSERE KARŞI KORUYUCU
Bazı çalışmalar, sumakta bulunan bazı bileşiklerin kanser hücrelerinin büyümesini inhibe edebileceğini ve kansere karşı koruyucu etkilere sahip olabileceğini gösteriyor. Ancak, daha fazla araştırma gerekiyor.
ANTİBAKTERİYEL VE ANTİFUNGAL ETKİ SAĞLIYOR
Sumak, anti-bakteriyel ve anti-fungal özellikleri de içerisinde barındırıyor. Bu özellikler, bakteri ve mantar enfeksiyonlarını önlüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve enfeksiyonlara karşı koruyor.
Bu mucize baharat, çeşitli yemeklerde kullanılarak sağlık faydalarından faydalanılabiliyor. Ancak, herhangi bir sağlık durumu veya diyet değişikliği hakkında doktorunuza danışmanız önem taşıyor. Sumak bitkisinin aşırı tüketiminden kaçınılması ve uygun porsiyonlarda kullanılması önemli görülüyor. Tansiyon hastası kişilerin sumak tüketiminde dikkat olması gerekiyor. Sumak tansiyonun yükselmesine yol açabiliyor. Yağ parçalayıcı etkisi bulunuyor. Bu yüzden fazla tüketiminde hızlı kilo kaybına yol açabiliyor.
SUMAK SUYUNUN YAPILIŞI
Canan Karatay, İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği sumak tohumu çayını boğaz ağrısı yaşayanlar için tavsiye ediyor. Karatay taze olmasını belirttiği sumak tohumundan bir yemek kaşığı kadar bir su bardağıyla beraber cezveye koyulup kaynatılmasını öneriyor.
Önceden kaynatılmış bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı sumak ekleyin ve demlenmeye bırakın.
5 dakika kadar kaynar su içerisinde demlemeye bırakın. İçerisine 1 ya da 2 damla kekik yağı damlatabilirsiniz.
Demlenmiş sumağı bir süzgeç yardımı ile süzün.
Süzdükten sonra sade bir şekilde içebilirsiniz.
Eğer sade bir şekilde tüketemiyorsanız salata sosunuza katabilirsiniz.