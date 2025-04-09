SUMAK SUYUNUN YAPILIŞI





Canan Karatay, İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği sumak tohumu çayını boğaz ağrısı yaşayanlar için tavsiye ediyor. Karatay taze olmasını belirttiği sumak tohumundan bir yemek kaşığı kadar bir su bardağıyla beraber cezveye koyulup kaynatılmasını öneriyor.





Önceden kaynatılmış bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı sumak ekleyin ve demlenmeye bırakın.

5 dakika kadar kaynar su içerisinde demlemeye bırakın. İçerisine 1 ya da 2 damla kekik yağı damlatabilirsiniz.

Demlenmiş sumağı bir süzgeç yardımı ile süzün.

Süzdükten sonra sade bir şekilde içebilirsiniz.

Eğer sade bir şekilde tüketemiyorsanız salata sosunuza katabilirsiniz.



